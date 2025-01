Dr. Fábio Simões defendeu mais articulação para fortalecer a Saúde de Rio das Ostras no cenário estadual - Foto: Divulgação

Publicado 24/01/2025 12:16

Rio das Ostras - A primeira reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de 2025 reuniu, quinta-feira (23), na sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES), no Rio de Janeiro, secretários municipais de Saúde de 79 dos 92 municípios fluminenses. O encontro teve como objetivo alinhar estratégias para fortalecer a gestão da saúde pública no estado, discutir desafios enfrentados pelos municípios e apresentar programas e investimentos para o setor.

Representando Rio das Ostras, o vice-prefeito e Secretário de Saúde, Dr. Fábio Simões, participou do evento e ressaltou a necessidade de ampliar o diálogo entre os municípios para garantir avanços concretos. Entre os temas debatidos, estiveram o cenário epidemiológico do estado, gestão de risco de desastres, financiamento do setor, tecnologia em saúde e o Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE).

Durante a reunião, foi revelado que diversos municípios terão acesso a investimentos milionários para o setor, mas Rio das Ostras não apresentou solicitações de recursos para 2025. Diante desse cenário, Dr. Fábio reforçou a importância de fortalecer a interlocução e buscar novas estratégias de captação de verbas. “Temos cidades se unindo, formando consórcios e garantindo investimentos significativos. Precisamos estar nesse movimento e trabalhar para que Rio das Ostras não fique para trás”, destacou.

Além das discussões sobre financiamento e gestão, os participantes acompanharam apresentações sobre cenários epidemiológicos e as ações da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, com destaque para doenças monitoradas e recursos destinados à vigilância sanitária. Dr. Fábio enfatizou que a integração com a Secretaria Estadual de Saúde e municípios vizinhos será essencial para aprimorar o atendimento à população.

Dr. Fábio Simões defendeu mais articulação para fortalecer a Saúde de Rio das Ostras no cenário estadual Foto: Divulgação