Sesc Verão 2025 começa hoje com muita música e diversão em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 24/01/2025 12:08

Rio das Ostras - O fim de semana promete em Rio das Ostras com a abertura do Sesc Verão 2025 nesta sexta-feira (24). O evento, que já virou tradição na cidade, chega com tudo e uma programação recheada de atrações musicais, atividades esportivas e muita animação para moradores e turistas, tudo de graça.

Quem dá o pontapé inicial nesta noite é Geraldo Azevedo, que sobe ao palco no Centro às 21h para embalar o público com seus clássicos. No sábado (25), a festa continua com Barão Vermelho agitando o Camping da Cidade às 21h, enquanto o DJ Pinaud esquenta a Praia de Costazul às 17h30. No domingo (26), Lagum se apresenta no Camping às 20h, e o grupo As Florroseiras garante a animação em Costazul às 17h30.

Além da música, tem esporte para a galera que gosta de adrenalina. No sábado (25), a Arena Sesc Verão, montada na Praia de Costazul, recebe o Jogo das Estrelas às 15h. No domingo (26), a bola da vez é o Beach Tennis, com uma clínica especial às 10h.

O evento é uma parceria do Sesc, Sindicomércio e Prefeitura de Rio das Ostras e promete agitar a cidade com muita cultura, lazer e esporte. Agora é só separar o protetor solar e curtir!