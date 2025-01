Encontro discute medidas para fortalecer saneamento e proteger a Lagoa de Iriry - Foto: Divulgação

Publicado 23/01/2025 13:42 | Atualizado 23/01/2025 13:42

Rio das Ostras - O secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras, Ricardo Torres, e o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Maycon Prata, se reuniram na quarta-feira (22), com representantes da concessionária Rio+ Saneamento. O encontro, realizado no auditório do Parque Municipal dos Pássaros, abordou melhorias no sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, além de ações estratégicas para a preservação ambiental.

Entre os principais temas discutidos, destacaram-se o combate aos lançamentos de esgoto na Lagoa de Iriry, o Plano Municipal de Saneamento Básico, o licenciamento ambiental e o cadastro atualizado da rede de abastecimento. A reunião também abriu espaço para que a equipe da concessionária apresentasse sua estrutura corporativa.

Ricardo Torres reforçou a importância de ampliar os investimentos no município para assegurar serviços mais eficientes e preservar recursos naturais. “Estamos focados em garantir soluções duradouras e sustentáveis para a nossa população. A parceria com a Rio+ Saneamento é essencial para avançarmos nessa missão”, destacou o secretário.

Representando a Rio+ Saneamento, estiveram presentes Nelson Carvalho, superintendente de Sustentabilidade, Christian Portugal, superintendente Regional de Operações, e Natália Braga e Miranda, coordenadora ambiental. A equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente contou com a participação de Ivan Noé Antunes, Johnnye Abrahão, Luciana Franco e Monique Abrantes.