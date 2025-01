Novas embarcações ampliam a capacidade de resgate e segurança no mar em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 29/01/2025 10:28

Rio das Ostras - Rio das Ostras recebeu nesta terça-feira, dia 28, quatro novas embarcações para atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). O efetivo tem agora à disposição mais duas motos aquáticas, um bote inflável e um bote inflável avançado.

As novas viaturas foram entregues ao prefeito do Município, Carlos Augusto Balthazar, durante solenidade realizada no antigo Entreposto de Pesca, onde agora será a Unidade Especializada em Salvamento Marítimo do 9º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM).

As modernas embarcações poderão ser empregadas em ocorrências de salvamento marítimo, salvamento de pessoas que se encontrem isoladas ou em situação de risco, busca e resgate de corpos submersos, prevenção aquática, incêndios em embarcações, entre outras. Os veículos vão servir para atendimento a ocorrências envolvendo embarcações pesqueiras e turísticas.

O prefeito Carlos Augusto destacou a importância desse evento, quando o Município recebeu pela primeira vez o secretário Estadual de Defesa Civil.

“Nós estamos fazendo história hoje aqui. Essa é a primeira vez que recebemos um Coronel da Defesa Civil no nosso Município. Até 2026 quero estar inaugurando um batalhão do Corpo de Bombeiros em Rio das Ostras. É trabalhando de mãos dadas que vamos crescer. Somos muito gratos”, comemorou o chefe do Executivo, lembrando outras parcerias com a instituição, como a ampliação do Projeto Botinho.

O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, Coronel Tarciso Salles, parabenizou o afinco do prefeito para conquistar esses avanços para a Cidade. “Sabemos o quanto trabalhou para buscar esses benefícios. São mais de meio milhão em investimento. Tenho certeza que através dessa parceria virão muitos outros para Rio das Ostras”, afirmou.

Participaram também da solenidade o secretário de Estado e Assessor do Gabinete do Governo do Estado, o Subtenente Marcelo Brunett, o comandante da Baixada Litorânea, coronel Ramon Camilo, Tenente-coronel Luciano da Costa Castilhos, comandante do 9º GBM e capitão de Fragatas da Marinha, Luiz Freitas, além de secretários e vereadores.