Processo Seletivo abriu vagas para contratação imediata e cadastro de reserva para Educação - Foto: Divulgação

Processo Seletivo abriu vagas para contratação imediata e cadastro de reserva para EducaçãoFoto: Divulgação

Publicado 27/01/2025 15:16

Rio das Ostras - A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Rio das Ostras divulgou a reclassificação final do Processo Seletivo para contratação temporária, após os recursos apresentados pelos candidatos. A lista dos convocados está disponível na última edição do Jornal Oficial (Edição nº 1783 – Resolução da Secretaria de Educação nº 08/2025), publicada na sexta-feira, 24 de janeiro. O próximo passo para os classificados é a apresentação dos documentos comprobatórios.

Os candidatos convocados devem comparecer entre os dias 27 e 30 de janeiro, no Núcleo de Gestão Pedagógica (NUGEPE), localizado na Rua Santa Catarina, 155, na Extensão do Bosque. O cronograma para a entrega de documentos, organizado conforme o cargo pretendido, pode ser consultado no Anexo III da Resolução nº 08/2025, que também detalha os documentos necessários para cada tipo de cargo.

Entre os documentos que deverão ser entregues, estão originais e cópias de itens como ficha de inscrição, documentos pessoais (RG e CPF), além da comprovação de experiência profissional, formação acadêmica e cursos complementares que contribuíram para a pontuação do candidato. Para aqueles que se inscreveram na condição de Pessoas com Deficiência (PCD), é obrigatório apresentar um laudo médico atualizado que ateste a deficiência. Todos os documentos devem ser entregues dentro de um envelope A4.

Vale ressaltar que a convocação não representa a efetivação da contratação. Ela se refere apenas ao processo de coleta dos documentos necessários para confirmar o cumprimento dos requisitos e dos critérios de pontuação. A contratação temporária será definida posteriormente, com base na documentação entregue pelos candidatos.

Este processo seletivo oferece 312 vagas imediatas e 711 vagas para cadastro reserva, abrangendo cargos em diferentes níveis de escolaridade, desde o Ensino Fundamental até o Ensino Superior. A seleção é uma das iniciativas da Prefeitura de Rio das Ostras para ampliar a qualidade da educação no município e proporcionar mais oportunidades aos profissionais da área.