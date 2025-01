Domingo esportivo no Sesc Verão em Rio das Ostras reúne diversão e qualidade de vida para toda a família - Foto: Divulgação

Domingo esportivo no Sesc Verão em Rio das Ostras reúne diversão e qualidade de vida para toda a famíliaFoto: Divulgação

Publicado 26/01/2025 11:06

Rio das Ostras - O Sesc Verão 2025 não é só música e shows. Em Rio das Ostras, a programação esportiva promete movimentar Costazul neste domingo, dia 26, com uma agenda cheia de atrações para todas as idades. O destaque do dia será a oficina de beach tênis com o atleta Hugo Prazeres, às 10h, reunindo iniciantes e praticantes da modalidade para uma experiência especial na areia.

Ao longo do dia, moradores e turistas poderão participar de aulas de yoga às 9h e aproveitar diversas modalidades esportivas, como vôlei de praia, futevôlei, frescobol e beach soccer, em horários alternados entre a manhã e a tarde. O espaço recreativo trará opções como Sky Jump, kart pedal, pista de skate, parede de escalada e toboágua, garantindo entretenimento para todas as idades.

Na Arena Fut, modalidades como futemesa e futtable estarão disponíveis no período da tarde, ampliando as opções esportivas para os participantes. Além das práticas esportivas, o evento também contará com um ambiente voltado ao bem-estar, reforçando a importância da integração social através do esporte e do lazer.

O Sesc Verão 2025 conta com a correalização da Prefeitura de Rio das Ostras e do Sindicomércio, além do apoio de diversas empresas locais. A programação segue ao longo da temporada, levando esporte, cultura e lazer para a população e visitantes da cidade.