IPTU 2025 de Rio das Ostras já pode ser acessado; pagamento à vista garante desconto

Publicado 26/01/2025 11:10

Rio das Ostras - Os moradores de Rio das Ostras já podem acessar a guia do IPTU 2025 no sistema da Secretaria de Fazenda, disponível no endereço eletrônico https://spe.riodasostras.rj.gov.br/. O pagamento à vista garante desconto de 10% até a próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro.

Além do IPTU, outras taxas municipais, como Taxa de Ocupação de Solo Público, Distrito Industrial e Alvarás, também podem ser quitadas com o mesmo abatimento. Quem preferir pagar em cota única até 28 de fevereiro ainda terá 8% de desconto.

Caso o contribuinte tenha dificuldades para acessar a guia, é necessário atualizar os dados cadastrais enviando cópia do CPF, RG, número de inscrição do imóvel e comprovante de residência para os e-mails cadastroimobiliariosemfaz@gmail.com ou cadastro.imobiliario@riodasostras.rj.gov.br.

Para quem optar pelo parcelamento, o IPTU poderá ser dividido em nove vezes, com vencimentos entre fevereiro e outubro. As datas das parcelas são: 28 de fevereiro, 28 de março, 30 de abril, 30 de maio, 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto, 30 de setembro e 31 de outubro.