Cadastro online para Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA está disponível até 30 de janeiro - Foto: Ilustração

Publicado 27/01/2025 15:03

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras iniciou nesta segunda-feira (27) o período de inscrições para as novas matrículas nas escolas municipais. Os interessados devem realizar o cadastro online através do Portal da Educação (educacao.riodasostras.rj.gov.br), com prazo até o dia 30 de janeiro. As vagas disponíveis são para a Educação Infantil (Pré-Escola), Ensino Fundamental Regular e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No primeiro dia de inscrições, as vagas serão prioritárias para candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação, que poderão se inscrever das 9h às 20h. A partir de 28 de janeiro, o cadastro será aberto para todos os interessados, seguindo até as 23h59 do dia 30 de janeiro.

Para realizar a inscrição, o responsável deve acessar o site e preencher um formulário com informações sobre o candidato, como dados pessoais, escolaridade e unidade escolar desejada. Após o preenchimento, o sistema gerará um Protocolo de Encaminhamento, que deve ser impresso e apresentado na escola para efetivar a matrícula.

Após a inscrição online, os responsáveis ou alunos maiores de 18 anos têm dois dias úteis para comparecer à escola escolhida e entregar os documentos exigidos, como o Protocolo de Encaminhamento, certidão de nascimento ou identidade do aluno, CPF (para alunos do Ensino Fundamental), histórico escolar ou documento de transferência, laudos médicos (quando necessário), comprovante de residência, carteira de vacinação e foto 3x4. A matrícula só será efetivada mediante a entrega dos documentos.

Caso o responsável não possa comparecer pessoalmente à escola, há a opção de preencher o "Protocolo de Autorização para Matrícula", que permite que outra pessoa finalize o processo em seu nome. Para aqueles que não cumprirem o prazo de matrícula, será possível realizar uma nova inscrição a partir do dia 5 de fevereiro, até o dia 31 de outubro, no site da Secretaria de Educação. Contudo, não será possível garantir a vaga desejada.

Dúvidas sobre o processo de matrícula podem ser esclarecidas com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, pelo telefone (22) 2771-8441 ou pelo e-mail matricula@edu.pmro.rj.gov.br. Também é possível comparecer pessoalmente à sede da Secretaria, localizada na Avenida Guanabara, nº 3.603, na Extensão do Bosque. A Resolução 37/2024, que regulamenta o processo de matrícula, está disponível na Edição nº 1765 do Jornal Oficial de Rio das Ostras.