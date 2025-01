Chico César, Micha, Alcione e Jammil e Uma Noites são apenas alguns dos destaques da programação do Sesc Verão 2025, que promete animar o público em Costazul - Foto: Ilustração

Publicado 29/01/2025 10:38

Rio das Ostras - O Sesc Verão chega ao seu terceiro final de semana com uma programação recheada de atrações imperdíveis. Entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, os palcos do evento, espalhados por Costazul, receberão artistas renomados como Micha, Chico César, Alcione e Jammil e Uma Noites, garantindo a diversão do público que vai aproveitar o melhor da música brasileira.

Na quinta-feira (30), a programação tem início com o show da Cia do Rock, que abre para Micha. O artista se apresenta com sua banda a partir das 21h. Na sexta-feira (31), Chico César trará sua musicalidade repleta de influências do regionalismo e ritmos afro-brasileiros. Antes dele, Paulinho Macieira encantará o público com seu repertório de MPB. As apresentações começam às 19h.

O sábado, 1º de fevereiro, será marcado pela apresentação de Alcione, a maior referência feminina do samba contemporâneo. A diva do samba se apresenta a partir das 22h, após o show de abertura de Cida Garcia. O público poderá cantar e dançar ao som de clássicos como "Você Me Vira a Cabeça" e "Não Deixe o Samba Morrer".

No domingo (2), o evento encerra com chave de ouro. Jammil e Uma Noites levará o público a uma verdadeira micareta baiana em comemoração aos 40 anos do Axé Music. O show começa às 20h e promete celebrar o verão, o amor e a alegria. Antes, Thiago Yyoo, com seu show alto-astral, dará boas-vindas ao público.

No palco Pôr do Sol, na Praia de Costazul, as apresentações continuam com muito rock e pop. No sábado, o DJ Léa fará o público dançar, e no domingo, Luan Schuenckel trará toda a sua energia para animar a galera. Ambas as apresentações começam às 17h30.