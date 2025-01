Fiscalização de vans irregulares e revitalização de sinalização marcam ações de melhorias no transporte público em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 29/01/2025 10:43 | Atualizado 29/01/2025 10:43

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Transporte Público, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, segue implementando ações para aprimorar a mobilidade na cidade e garantir mais segurança no transporte público. Durante uma fiscalização realizada nesta terça-feira (29), em parceria com a Guarda Civil Municipal, foram retiradas de circulação vans que estavam em péssimas condições de conservação, representando um risco aos passageiros. As vans estavam com pneus em mau estado, extintores vencidos, sem estepe, vidros quebrados e portas defeituosas.

Na semana passada, outra ação resultou na apreensão de um veículo que operava sem o devido cadastro junto à Prefeitura, e que realizava o transporte de passageiros de forma irregular.

Além das fiscalizações no transporte, a Secretaria tem investido na manutenção da sinalização viária em diversos pontos da cidade. Atendendo a pedidos da comunidade, foi implementada uma vaga de estacionamento exclusiva para pessoas com deficiência na Alameda Carlos Lacerda, esquina com a Rua Sebastião Ribeiro de Souza, no Centro.

Também foi realizada a revitalização da sinalização vertical na Rua Alberto Ribeiro Lamego, localizada próxima à Lagoa de Iriry e à Avenida Atlântica, no trecho entre a Avenida Governador Roberto Silveira e a Lagoa. As melhorias incluem a demarcação de áreas de estacionamento proibido.

Segundo o secretário Alexandre Pitombo, a gestão tem priorizado a qualidade de vida dos moradores de Rio das Ostras, com foco na organização do transporte público e na melhoria da mobilidade urbana. “A sinalização e o ordenamento do transporte têm um papel essencial na segurança e no conforto da população. Nossas equipes estão sempre nas ruas, trabalhando para garantir essas melhorias”, destacou Pitombo.