Ponte de Madeira Velha começa a ser recuperada em Rio das Ostras após três anos de abandono - Foto: Douglas Smmithy

Ponte de Madeira Velha começa a ser recuperada em Rio das Ostras após três anos de abandonoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 29/01/2025 11:15

Rio das Ostras - A Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas de Rio das Ostras iniciou, nesta segunda-feira (27), os trabalhos de reforma na ponte de madeira sobre o Rio das Ostras, um importante ponto de ligação entre bairros como Boca da Barra, Colinas e Costa Azul com o Centro da cidade. A ponte estava interditada há três anos devido ao seu estado de deterioração, comprometendo a mobilidade dos moradores e gerando preocupação quanto à segurança dos transeuntes.



A obra em andamento inclui um reforço estrutural completo, com a substituição do assoalho e a instalação de novos guarda-corpos, além da recuperação das vigas de madeira e outros elementos danificados. O objetivo é garantir que a ponte seja liberada para o tráfego de veículos leves e pedestres, restabelecendo a importante via de acesso à região.



Durante o período de execução, o acesso será restrito apenas aos pedestres, devido aos cuidados necessários para a realização dos serviços de maneira segura. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em breve, devolvendo à comunidade um local seguro para a circulação de veículos e pessoas.



A reabertura da ponte vai melhorar a mobilidade na área, especialmente para os moradores dos bairros adjacentes que dependem dessa via no seu cotidiano. A intervenção também trará mais segurança, eliminando riscos como o desnível do assoalho e as condições precárias dos corrimãos, que haviam se tornado um problema crescente.

Ponte de Madeira Velha começa a ser recuperada em Rio das Ostras após três anos de abandono Foto: Douglas Smmithy