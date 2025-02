A GM intensificou a fiscalização e apreendeu veículos irregulares e barulhentos na "Operação Praia Segura" - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 13:37

Rio das Ostras - A população de Rio das Ostras comemora os resultados da mais recente ação da Guarda Civil Municipal, que está combatendo de forma incisiva a circulação de motos irregulares e barulhentas nas ruas e praias da cidade. A operação, que teve início no último fim de semana, resultou na apreensão de quatro motos, quatro carros e veículos sem placas, além de outras irregularidades, como licenciamento atrasado e falta de itens de segurança obrigatórios.

O foco principal da ação é combater os veículos com escapamentos adulterados, responsáveis por incomodar os moradores e afetar a saúde auditiva da população. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Carlos Menegasi, essa prática é considerada uma infração grave, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e a Guarda Civil Municipal tem intensificado a fiscalização nas praias de Costazul e na área central do município.

“Ao conduzir motos com escapamentos defeituosos ou modificados, os infratores não só desrespeitam a legislação, mas também prejudicam a qualidade de vida da população. A Operação Praia Segura visa coibir essas e outras irregularidades no trânsito de Rio das Ostras”, explicou o secretário.

Desde o início da ação, mais de 50 abordagens foram realizadas, com apreensão de motos e carros, além da detenção de dois homens com drogas nos veículos. A operação segue com o objetivo de manter a ordem e garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos.