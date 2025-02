Segurança, transporte e atração de novas empresas estão entre as prioridades do encontro - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 17:12

Secretários municipais de Rio das Ostras se reuniram com empresários e representantes de empresas instaladas na Zona Especial de Negócios - ZEN - para discutir ações e desafios relacionados à expansão do espaço. O encontro foi conduzido pelo procurador-geral do Município, Renato Vasconcellos, que representou o prefeito Carlos Augusto.Durante a reunião, a gestão municipal apresentou as principais iniciativas previstas para fomentar o crescimento da ZEN nos próximos anos. Entre as medidas destacadas estão a instalação de câmeras para reforçar a segurança, melhorias no transporte público para atender aos mais de 5 mil trabalhadores do local, a atração de novas empresas com o objetivo de ampliar a geração de empregos e a arrecadação, além da adequação da Estação de Tratamento de Esgoto para lidar com resíduos industriais.Os secretários municipais também se colocaram à disposição para agilizar o diálogo e facilitar o atendimento entre a Administração Municipal e as empresas, buscando soluções que otimizem a comunicação e promovam um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico.Ao final do encontro, os empresários tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e apresentar sugestões para aprimorar o funcionamento da ZEN, reforçando a parceria entre o poder público e o setor privado.Ficou confirmado um mutirão de regularização para o dia 20 de fevereiro para empresa que tenha algo pendente.