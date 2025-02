Prefeito Carlos Augusto discute projetos para infraestrutura e saúde em Brasília, buscando investimentos para Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Prefeito Carlos Augusto discute projetos para infraestrutura e saúde em Brasília, buscando investimentos para Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 12/02/2025 11:46 | Atualizado 12/02/2025 11:53

Rio das Ostras - Em busca de investimentos para Rio das Ostras, o prefeito Carlos Augusto desembarcou na terça-feira (11), em Brasília para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas. O evento, promovido pelo governo federal, reúne gestores eleitos em outubro do ano passado e que assumiram o mandato em janeiro deste ano.

Com uma agenda voltada para captar recursos e fortalecer políticas públicas, Carlos Augusto destacou a importância do encontro como uma oportunidade de trocar experiências e discutir soluções para os desafios enfrentados pelos municípios. Ao lado da primeira-dama e secretária de Gestão Pública, Márcia Almeida, ele ressaltou que sua ida à capital federal tem um significado especial, já que, agora, retorna como chefe do Executivo municipal.

A programação em Brasília, porém, vai além do evento. O prefeito tem reuniões agendadas em diversos ministérios para garantir investimentos estratégicos para Rio das Ostras. Entre as demandas apresentadas estão as reformas da Vila Olímpica, no Village, do Ginásio Poliesportivo Benedito Zarour, no Jardim Mariléa, e do Parque da Cidade, no Nova Cidade. Além disso, busca recursos para ampliar o atendimento na saúde, com melhorias na Atenção Básica e na Alta Complexidade.

Mesmo focado em trazer avanços para a cidade, Carlos Augusto fez questão de lembrar do mutirão de limpeza urbana que acontece em Rio das Ostras. O projeto, iniciado na última semana, tem como objetivo revitalizar ruas e praias em todos os bairros. O prefeito reforçou seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e garantiu que seguirá atuando para garantir melhorias concretas para a população.