Lagoa do Iriry será palco do Carna Jazz 2025, reunindo ritmos variados em quatro dias de festa - Foto: Ilustração

Publicado 12/02/2025 15:53 | Atualizado 12/02/2025 15:53

Rio das Ostras - Rio das Ostras confirmou a terceira edição do Carna Jazz 2025. Pela primeira vez, o Festival acontecerá durante os quatro dias da folia, entre 1º e 4 de março, na Lagoa do Iriry. O clima praiano vai unir ritmos como jazz, blues, samba e marchinhas, mantendo a tradição com atrações para toda a família. Na programação, Márvio Ciribelli e a cantora Sheila Sá, Mulheres de Chico, Orquestra Voadora, Os Imortais, além dos grupos locais como Orquestra Sambaqui e Robson Farah com o show Batucagem.



O Carna Jazz é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fundação Rio das Ostras de Cultura e Azul Produções.

PROGRAMAÇÃO

A abertura do Carna Jazz, no dia 1º, será comandada por DJ com clássicos do jazz de News Orleans, às 17h. Na sequência, Márvio Ciribelli e cantora Sheila lá trazem um espetáculo que une a leveza do jazz à energia das marchinhas de carnaval, celebrando a riqueza da música nacional.



Dia 2, o espetáculo “Batucagem” será comandando por Robson Farah apresentando arranjos percussivos que exploram a diversidade dos ritmos brasileiros, às 17h. Em seguida, Os Imortais, que homenageiam Cazuza, Tim Maia e Renato Russo, prometem emocionar o público com performances que misturam rock e samba.



Dia 3, às 17h, a orquestra de Rio das Ostras Sambaqui apresenta os clássicos das marchinhas. Em seguida, tem Orquestra Voadora trazendo o som vibrante do carnaval carioca.



O encerramento, no dia 4, será com Mulheres de Chico, às 17h, dedicado às obras de Chico Buarque, e a banda Afroribeirinhos, com seu som que mescla influências amazônicas e afro-brasileiras, garantindo um final dançante e cheio de brasilidade.

Atrações reforçam identidade cultural da cidade

Além de celebrar a diversidade musical, o Carna Jazz busca democratizar o acesso à cultura e apresentar novos olhares sobre gêneros musicais como jazz e blues. “Queremos desmistificar a ideia de que essas músicas são desanimadas. Elas também são alegres e dançantes, capazes de atrair pessoas para frente do palco”, afirmou Stênio Mattos, produtor musical.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Peleteiro, o festival é mais uma estratégia para posicionar Rio das Ostras como destino turístico e cultural de referência.



“Com o Carna Jazz, consolidamos a cidade como um polo cultural que une tradição e inovação, sempre valorizando nossos artistas locais e trazendo nomes de peso do cenário nacional”, destacou.



Dia 1º:

17h - DJ – Clássicos de Jazz new orleans

18h30 – Márvio Ciribelli Orquestra e a cantora Sheila Sá



Dia 2:

17h – Robson Farah com Batucagem

18h30 – Bloco Os Imortais (Cazuza, Tim Maia e Renato Russo)



Dia 3:

17h – Orquestra Sambaqui

18h30 – Orquestra Voadora



Dia 4:

17h – Mulheres de Chico

18h30 –Afroribeirinhos