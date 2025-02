Novas câmeras corporais vão registrar fiscalizações e reforçar a transparência das operações da Comfis - Foto: Divulgação

Novas câmeras corporais vão registrar fiscalizações e reforçar a transparência das operações da ComfisFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 15:12

Rio das Ostras - A partir desta sexta-feira (14), os fiscais da Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura (Comfis) de Rio das Ostras começam a utilizar câmeras corporais, conhecidas como bodycams, para registrar todas as ações realizadas durante as operações. A medida visa ampliar a transparência e aprimorar o controle sobre as abordagens feitas pelo órgão.

Além das câmeras, a equipe passará a contar com rádios comunicadores portáteis e dispositivos instalados nos veículos utilizados nas operações, facilitando a comunicação direta com a Guarda Municipal e a Polícia Militar quando necessário. O coordenador interino da Comfis, Marcus Rezende, destacou que a novidade ajudará a monitorar tanto a conduta dos fiscais quanto dos cidadãos abordados, garantindo mais segurança e eficiência nos serviços prestados à população.