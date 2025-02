Policiais reforçam a segurança em pontos turísticos de Rio das Ostras durante a alta temporada - Foto: Divulgação

Policiais reforçam a segurança em pontos turísticos de Rio das Ostras durante a alta temporadaFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 15:04

Rio das Ostras - O policiamento foi ampliado em Rio das Ostras para garantir a segurança de moradores e turistas durante o período de maior movimento na cidade. Como parte da “Operação Apoio Verão”, cerca de 10 policiais militares passaram a atuar na Praia de Costazul e na área central, reforçando a presença da segurança pública nos principais pontos turísticos.

A chegada dos agentes atende a um pedido do prefeito Carlos Augusto Balthazar, que, em reunião com o governador Cláudio Castro, solicitou medidas urgentes para conter a criminalidade. Além do envio de policiais, o governo estadual confirmou a instalação de uma base do programa “Segurança Presente” e a recomposição do efetivo local.

O esquema inclui patrulhamento preventivo com viaturas e motos, além de agentes posicionados em pontos estratégicos. O reforço permanecerá até o fim do Carnaval, garantindo mais tranquilidade para a população.