Equipes da Assistência Social intensificam abordagem a moradores em situação de rua, oferecendo acolhimento e serviços essenciaisFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 14:59 | Atualizado 13/02/2025 14:59

Rio das Ostras - A Secretaria de Assistência Social de Rio das Ostras, em parceria com o Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Civil Municipal, PROEIS e Defesa Civil, iniciou uma série de ações para atender pessoas em situação de rua no município. A primeira abordagem ocorreu na Praia da Tartaruga, onde equipes conversaram com moradores e ofereceram encaminhamento para a Casa Sorriso, unidade que disponibiliza alimentação, pernoite, banho e atividades socioeducativas.

Segundo o secretário de Assistência Social, Carlos Correia, o município tem registrado um aumento desse público, incluindo catadores de materiais recicláveis, artistas de rua e pessoas em vulnerabilidade social. No local, foi identificado um acampamento improvisado com colchões e utensílios domésticos, e os ocupantes haviam sido previamente notificados.

A operação seguiu para o Emissário Submarino, em Costazul, onde colchões e objetos pessoais foram retirados. O espaço apresentava sinais de consumo de drogas e uma faca foi encontrada. Paralelamente, a Secretaria de Meio Ambiente realizou a limpeza dos pontos ocupados.

Além das abordagens, a prefeitura busca ampliar oportunidades para essas pessoas, promovendo acesso a serviços essenciais e encaminhamentos ao Banco de Empregos. A Secretaria de Assistência Social também reforçará protocolos para monitoramento e notificação dessa população, contando com apoio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).