Búzios terá apoio da Embratur para fortalecer presença no exterior e atrair turistas estrangeiros

O secretário de Turismo de Búzios, Thomas Weber, se reuniu em Brasília com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para tratar do fortalecimento do turismo da cidade no mercado norte-americano, além de temas essenciais para a infraestrutura turística da região