Cães e gatos resgatados aguardam adoção em evento solidário em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 15:01

Rio das Ostras - O próximo domingo (23) será marcado por mais uma feira de adoção de cães e gatos em Rio das Ostras, oferecendo a chance para que animais resgatados encontrem um lar cheio de carinho. A ação acontece no Shopping Plaza Rio das Ostras, das 14h às 19h e contará com cerca de 20 animais entre cães e gatos, todos vacinados e, no caso dos adultos, já castrados.

A iniciativa conta com o apoio das organizações Instituto Adote e Patinhas Alegres, que resgatam e cuidam de animais vítimas de abandono. Durante o evento, os interessados poderão conhecer os pets disponíveis e receber orientações sobre adoção responsável, além de informações sobre atendimento veterinário acessível, incluindo descontos em castração e vacinas para os adotados.

Para levar um animal para casa, é necessário ter mais de 18 anos, passar por uma breve entrevista e assinar um termo de compromisso. Quem não puder adotar, mas quiser ajudar, pode doar ração, coleiras e outros itens essenciais para o cuidado dos bichinhos.