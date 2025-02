Noites de verão ganham trilha sonora especial com shows gratuitos para o público em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 09:28

Rio das Ostras - Os amantes da boa música têm um ponto de encontro garantido em Rio das Ostras neste fim de semana. Com uma programação variada, que vai do sertanejo ao pop, passando pela MPB e encerrando com samba, os shows gratuitos prometem animar as noites na Vila Gourmet, no bairro Harmonia. As apresentações começam a partir das 19h e são uma opção para curtir momentos de lazer acompanhados de petiscos e bebidas.

A festa começa na quinta-feira (20), com Josiel Maia trazendo os sucessos do sertanejo raiz e o tradicional modão de viola. Na sexta-feira (21), é a vez de Lucas Pianni embalar o público com os clássicos do estilo. No sábado (22), o Luma - Duo Acústico apresenta um repertório repleto de hits do pop nacional e internacional, além de sucessos da MPB. Já no domingo (23), a noite encerra com muito gingado ao som da roda de samba comandada por Virlla, que promete um repertório envolvente.

Além dos shows, a programação de verão conta com diversão garantida para todas as idades. O Circus Raduan traz apresentações emocionantes com mágicos, palhaços, equilibristas e os impressionantes motociclistas no Globo da Morte. Os ingressos para o circo são acessíveis e os espetáculos acontecem em horários específicos.

Outra opção é o Mega Park Internacional, que oferece brinquedos para toda a família, como carrinho de bate-bate, carrossel, trem fantasma e o radical Navio Viking. Todas as atrações seguem as normas de segurança determinadas pela Defesa Civil.

A programação diversificada garante opções para todos os gostos, proporcionando lazer e entretenimento para moradores e turistas que visitam Rio das Ostras neste período.

