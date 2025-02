Fórum reuniu profissionais para debater avanços na saúde mental de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2025 10:43

Rio das Ostras - A Câmara Municipal de Rio das Ostras recebeu, na quarta-feira (19), o 1° Fórum de Saúde Mental 2025, reunindo profissionais e especialistas para debater os desafios e perspectivas do atendimento psicossocial no município. O evento teve como tema “Desafios e Perspectivas: Um Olhar sobre a Saúde Mental na RAPS de Rio das Ostras” e destacou a importância de fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Durante o encontro, foi assinado um termo que possibilita a retomada do cofinanciamento estadual para ações de saúde mental na cidade. O coordenador do Programa de Saúde Mental, Alessandro Barbosa, alertou para as dificuldades encontradas, incluindo unidades em más condições e processos administrativos parados. Ele enfatizou a necessidade de união para superar essas adversidades e melhorar o atendimento aos usuários.

O evento também contou com palestras das psicólogas Stefany Camacho e Fernanda Pereira Cordeiro Araújo, que abordaram temas como saúde mental no ambiente de trabalho e o combate ao estigma e preconceito na área. Representantes do Conselho de Saúde, Ministério Público e Câmara Municipal participaram do fórum, reforçando o compromisso coletivo na construção de políticas mais eficazes.