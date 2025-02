Praia Saudável mobiliza comunidade para combater os impactos ambientais do lixo nas praias - Foto: Douglas Smmithy

Praia Saudável mobiliza comunidade para combater os impactos ambientais do lixo nas praiasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 19/02/2025 17:48

Rio das Ostras - Neste sábado (22), das 9h às 12h, Rio das Ostras receberá uma ação de limpeza da orla e conscientização ambiental, promovida pelo projeto Praia Saudável. A iniciativa, organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, ocorrerá em dois pontos distintos da cidade: na Praia da Tartaruga e no Centro, próximo ao Iate Clube. Ambos os grupos se encontrarão na Feira do Artesão, localizada na Avenida Amazonas, onde também será realizada uma exposição dos trabalhos de ONGs participantes.

O objetivo do evento é sensibilizar a população local e os veranistas sobre a importância de levar de volta o lixo gerado nas praias, evitando a poluição do ambiente marinho. O projeto, coordenado pelo Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras (Cedro) em parceria com a Vertical Group, alerta para os danos causados aos animais marinhos, como tartarugas, peixes e gaivotas, que podem ingerir ou se ferir com os resíduos deixados nas areias.

Os plásticos, por exemplo, representam uma ameaça crescente para a fauna marinha, como aponta um relatório de 2020 da ONG Oceana, que revelou que o Brasil despeja anualmente 1,3 milhão de toneladas de plásticos nos oceanos. Entre 2018 e 2023, plásticos foram encontrados nos estômagos de 44 das 99 espécies de aves, tartarugas e mamíferos analisados pelos projetos de monitoramento.

A ação conta com o apoio de diversas ONGs, como Siri, Na Onda, Maré, Instituto BW, Mar sem Lixo, Associação Brasileira de Terapias Holísticas e Meio Ambiente (Abtehma) e o Programa Amor em Movimento.