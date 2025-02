O prefeito Carlos Augusto e o secretário Rodrigo Peleteiro discutem com membros do Comtur os rumos do turismo em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2025 17:21

Rio das Ostras - Na manhã desta quarta-feira (19), o prefeito Carlos Augusto Balthazar, acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Peleteiro, esteve presente na 9ª Assembleia Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). O encontro, realizado em Rio das Ostras, teve como objetivo discutir o futuro do turismo na cidade e apresentar propostas para o aprimoramento do setor.

A reunião contou com a participação de representantes da sociedade civil, membros do Comtur, além de técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e colaboradores das áreas de Meio Ambiente, Educação e Guarda Municipal. Durante a assembleia, o Comtur apresentou um relatório detalhado, que aborda seis áreas principais para o desenvolvimento turístico local: governança, investimentos, infraestrutura, diversificação de ofertas turísticas, estratégias de marketing e fortalecimento do próprio conselho.

Entre as propostas discutidas, destacam-se a criação do Fundo Municipal de Turismo, o desenvolvimento de um novo Plano Diretor de Turismo e a busca por um novo espaço para a realização de grandes eventos. Também foi sugerido ampliar a participação da Câmara Municipal nas reuniões do conselho, além de promover a valorização da identidade turística de Rio das Ostras.

O prefeito Carlos Augusto destacou a importância da colaboração entre os setores público e privado para o crescimento do turismo na região. "O turismo é uma das áreas chave para o desenvolvimento da nossa cidade, e estamos empenhados em criar condições para que a cidade se torne um destino ainda mais atrativo para turistas de todo o Brasil e do mundo", afirmou.

Já o secretário Rodrigo Peleteiro ressaltou o impacto positivo da participação ativa do prefeito nas discussões. "A presença do prefeito reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do setor turístico. Essa união entre poder público e sociedade civil é essencial para a concretização dos projetos e para impulsionar o setor", completou.