Representantes do Consulado discutem a estrutura burocrática dos governos municipais na RegiãoFoto: Divulgação

Publicado 18/02/2025 15:44 | Atualizado 18/02/2025 15:47

Rio das Ostras - O prefeito Carlos Augusto recebeu na manhã desta terça-feira, dia 18, em seu Gabinete, a visita de cortesia do Cônsul do Canadá, François Jubinville, e da gerente consular Lina Pannain, que estão conhecendo outros municípios da Região.

O encontro teve como objetivo permitir que os representantes do Consulado entendessem o funcionamento e os trâmites burocráticos dos governos municipais na Região. Além disso, o diplomata canadense aproveitou para também explicar o funcionamento da administração das províncias do seu País.

O prefeito Carlos Augusto se colocou à disposição para o que for necessário, falou sobre a Zona Especial de Negócios, apresentou os investimentos feitos na área e colocou o espaço à disposição para possível instalação de empresas canadenses.

Na ocasião foi comunicado uma parceria cultural entre Rio das Ostras e Canadá para interação de festivais de música de todo o mundo. O início dessa parceria está previsto para a 21ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues, que será realizada ainda este ano. A ideia é instalar um estande do Governo Canadense na Cidade do Jazz durante os dias do evento, que é considerado o maior do gênero na América Latina e está no Top 10 do mundo.