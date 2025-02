Intervenções estratégicas em semáforos e sinalização visam aumentar a segurança viária em Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 19/02/2025 17:55 | Atualizado 19/02/2025 17:56

Rio das Ostras - A cidade de Rio das Ostras está intensificando os serviços de manutenção de sinalização e semáforos nesta semana, visando melhorar a segurança e a eficiência do trânsito. As equipes responsáveis já realizaram intervenções em diversas áreas, como a RJ-106, passando pelo Trevo com a RJ-162, até os bairros Centro, Costazul e Jardim Mariléa.

Além disso, a sinalização também foi ajustada nas ruas Mayer e Tijuca e nas avenidas Jorge Ulrick e Governador Roberto Silveira. O secretário de Transportes, Alexandre Pitombo, explicou que ventos fortes nos últimos meses causaram o deslocamento de diversas placas, dificultando a orientação de motoristas e pedestres. Semáforos desregulados ou apagados também foram corrigidos para garantir um tráfego mais fluido.

A medida visa proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres e otimizar o fluxo de veículos na cidade, pedindo a colaboração da população para respeitar a nova sinalização.