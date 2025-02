Monitoramento intensivo da Defesa Civil e Guarda Ambiental em áreas de preservação de Rio das Ostras, diante do risco elevado de incêndios florestais. - Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2025 18:01

Rio das Ostras - A Defesa Civil de Rio das Ostras entrou em estágio de atenção nesta quarta-feira (19), devido ao risco elevado de incêndios florestais. Em resposta, equipes da Guarda Ambiental e da Defesa Civil começaram um monitoramento intensivo das principais áreas de preservação do município.

O coordenador da Defesa Civil, Edmilson Silva Martins, destacou que práticas como a queima irregular de lixo, especialmente próximo a áreas vegetativas, e o uso do fogo para limpar terrenos contribuem significativamente para o aumento do risco de incêndios. Ele também alertou para fatores naturais, como o calor extremo e a baixa umidade, que facilitam a propagação do fogo.

Martins reforçou que soltar balões, além de ser crime ambiental, é um dos principais causadores de incêndios e alertou a população para denunciar qualquer prática irregular. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) classificou o risco de incêndios florestais na Baixada Litorânea, incluindo Rio das Ostras, como muito alto.

Em casos de incêndio, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193, com a Defesa Civil pelo 199 ou com a Guarda Ambiental pelo 153.