Material apreendido e suspeitos detidos foram levados para a delegacia de Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Publicado 20/02/2025 16:03

Rio das Ostras - Uma operação do 32° BPM na tarde desta quinta-feira (20) resultou na prisão de 10 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. A guarnição recebeu uma denúncia detalhando a atuação de dois indivíduos que utilizavam uma motocicleta Honda PCX preta, placa LUA8F91, para a comercialização de entorpecentes.

Os policiais localizaram os suspeitos no local indicado e, ao abordá-los, ambos confessaram a participação no esquema criminoso. Próximo a eles, foi encontrada uma grande quantidade de drogas. Durante buscas na área, outros oito suspeitos foram detidos, todos ligados à atividade ilegal.

No total, foram apreendidos 157 pinos de cocaína, 86 buchas de maconha, sete celulares e a motocicleta utilizada no crime. Os envolvidos foram encaminhados à 128ª DP, onde o caso foi registrado.

