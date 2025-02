Com o mutirão, as empresas vão poder tratar questões referentes à licenciamento ambiental, legalização de projetos e habite-se, além de tirar dúvidas sobre processos - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2025 19:22

Com o mutirão, as empresas vão poder tratar questões referentes à licenciamento ambiental, legalização de projetos e habite-se, além de tirar dúvidas sobre processos Foto: Divulgação

A Administração de Rio das Ostras iniciou, na manhã desta quinta-feira (20), no Centro Municipal de Qualificação, o mutirão de regularização e conciliação para as empresas instaladas na Zona Especial de Negócios (ZEN). A ação tem como objetivo permitir que as empresas que possuam alguma pendência com o Poder Público consigam acertar a situação de modo ágil, fácil e direto.Com o mutirão, as empresas vão poder tratar questões referentes à licenciamento ambiental, legalização de projetos e habite-se, além de tirar dúvidas sobre processos. A Procuradoria Geral do Município e as Secretarias de Fazenda; de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca; e de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas estarão com uma base instalada no próprio Centro de Qualificação, com a presença de servidores para dirimir dúvidas e prestar as primeiras orientações.De acordo com o procurador-geral do Município, Renato Vasconcellos, essa iniciativa é uma forma de agilizar o diálogo e facilitar o atendimento entre a Administração Municipal e as empresas, buscando soluções que otimizem a comunicação e promovam um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico.“Essa é uma ação importante que vai beneficiar todos os envolvidos. Tanto as empresas que poderão aumentar o faturamento quanto o Município que passa a ter a expectativa de aumentar a receita própria, visando a melhoria cada vez maior da prestação de serviço ao cidadão”, explicou o procurador.