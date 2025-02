Material apreendido durante a operação que prendeu quatro suspeitos no Âncora - Foto: Divulgação

Material apreendido durante a operação que prendeu quatro suspeitos no ÂncoraFoto: Divulgação

Publicado 23/02/2025 19:30

Rio das Ostras - Uma operação do 32º BPM resultou na prisão de quatro suspeitos e na apreensão de armas, munições e drogas em Rio das Ostras. A ação aconteceu neste domingo (23) no bairro Âncora, onde agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 3ª Companhia identificaram movimentação suspeita em uma área conhecida pelo tráfico de drogas.

Ao notarem a presença policial, os indivíduos tentaram fugir, mas foram cercados e detidos. Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma pistola 9mm, três carregadores, uma granada, um cinto tático, quatro celulares e uma quantidade expressiva de entorpecentes.

Todo o material e os suspeitos foram encaminhados para a 128ª DP, onde o caso foi registrado. A polícia segue investigando a atuação do grupo na região.