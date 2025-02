Publicado 22/02/2025 17:47

Rio das Ostras - O clima esquentou no bairro Âncora, em Rio das Ostras, nesta sexta-feira (21), quando uma operação do 32º BPM terminou em tiroteio e apreensão de drogas. A ação foi realizada pelo Patamo da 3ª Companhia em conjunto com o GAT da 1ª Companhia, que investigava a presença de pessoas armadas envolvidas no tráfico na área da Portelinha.

Durante a abordagem na Rua Gaivotas, os suspeitos abriram fogo contra os policiais, que reagiram ao ataque. Após o confronto, os agentes fizeram buscas e encontraram uma bolsa com drogas, uma granada, um carregador de pistola danificado e munições intactas.

O material apreendido foi encaminhado para a 128ª DP, onde o caso foi registrado. A PM reforça o pedido de denúncias anônimas para ajudar no combate à criminalidade.