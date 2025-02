Carnaval 2025 em Rio das Ostras terá 24 blocos garantindo folia para todos os públicos - Foto: Douglas Smmithy

Carnaval 2025 em Rio das Ostras terá 24 blocos garantindo folia para todos os públicosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/02/2025 16:17

Rio das Ostras - A programação do Carnaval 2025 em Rio das Ostras já está definida e promete agitar foliões a partir desta sexta-feira (28). Com um total de 24 blocos confirmados, a festa tomará conta das orlas do Centro e de Costazul, trazendo uma diversidade musical que vai do samba-enredo ao axé, passando por ritmos eletrônicos, gospel e até lambaeróbica.

Os tradicionais blocos de rua estarão divididos entre os que desfilam pelas vias da cidade e aqueles no formato “concentra, mas não sai”, garantindo opções variadas para os foliões. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Peleteiro, o evento foi pensado para contemplar a diversidade cultural e atrair diferentes públicos. Mais detalhes sobre horários e trajetos serão divulgados em breve.

Em Costazul, o público poderá curtir blocos como Pescoço do Peru, Barata, ADVEC, OstraFla, Acadêmicos, Amigos, Un. da Terrapleno, Kerostras, Patinhos, Secretos, Marah, Cabaré da Folia e Torresmo. Já no Centro, a animação ficará por conta de Blocana, Siri com Cãimbra, Tô na Praia, Sandro Bailarino, Tech no Bloco, LGBT Folia, Melhor Idade, Gigante, Boibumbá, Saideira e Bom Dia, é Carnaval.

O pontapé inicial da folia acontece na sexta-feira (28), com quatro blocos parados: em Costazul, Pescoço do Peru e Barata se concentram na Rua Irene, a partir das 19h30. No Centro, Blocana e Siri com Cãimbra prometem agitar a área próxima à Paradinha no mesmo horário.

A programação segue intensa entre os dias 1º e 4 de março, mas a festa não termina por aí. Dois eventos extras estendem a animação: um acontece em Costazul na Quarta-Feira de Cinzas (5) e outro na Boca da Barra no primeiro sábado após o Carnaval (8).

O evento conta com a correalização da Fundação Rio das Ostras de Cultura (FROC) e apoio de empresas locais, garantindo uma estrutura para que moradores e turistas aproveitem a festa com segurança e diversão.