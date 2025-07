Moradores poderão emitir documentos, receber orientações e atualizar a vacinação no CRAS Central, no Parque da Cidade - Foto: Ilustração

Moradores poderão emitir documentos, receber orientações e atualizar a vacinação no CRAS Central, no Parque da CidadeFoto: Ilustração

Publicado 24/07/2025 18:39

Rio das Ostras - A população de Rio das Ostras terá acesso facilitado a serviços públicos neste sábado (26), durante mais uma edição da Ação Social, que será realizada no CRAS Central, localizado na Rua Três Marias, no Parque da Cidade. O atendimento acontece das 9h às 13h, com retirada de senhas no local até às 11h.

A iniciativa, organizada pela Secretaria de Assistência Social, contará com uma série de atendimentos gratuitos voltados ao bem-estar e cidadania. A programação inclui orientações jurídicas, emissão de documentos como identidade, carteira de trabalho, certidões, além de cadastro e atualização no CadÚnico. Haverá ainda oficinas, espaço com brinquedos para as crianças, além de serviços de beleza com trancistas e designer de sobrancelhas.

Diversas instituições estarão presentes na ação, como o Detran, a Fundação Leão XIII, o Balcão de Empregos, a Escola Técnica Educare, o Procon, a OAB, o CEDRO e a Fundação da Infância e Adolescência (FIA), oferecendo atendimento direto aos moradores.

Um dos destaques desta edição será a vacinação contra a Influenza, promovida pela equipe de Vigilância em Saúde. A imunização estará disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade, sendo necessário levar a Caderneta de Vacinação.

Além disso, a equipe de Educação em Saúde realizará atividades informativas sobre cuidados com o ambiente e a prevenção de doenças como dengue. Técnicos também irão orientar o público sobre como agir em casos de picadas ou mordidas de animais peçonhentos.

Com uma estrutura voltada para facilitar o acesso da população a serviços essenciais, a Ação Social reforça o compromisso com o cuidado e a cidadania.