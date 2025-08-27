Unidades de saúde de Rio das Ostras recebem beneficiários para acompanhamento obrigatório do Bolsa FamíliaFoto: Divulgação
Beneficiários do Bolsa Família devem atualizar acompanhamento de saúde até 30 de dezembro em Rio das Ostras
Famílias precisam procurar a unidade de saúde mais próxima para garantir a continuidade do benefício
Beneficiários do Bolsa Família devem atualizar acompanhamento de saúde até 30 de dezembro em Rio das Ostras
Famílias precisam procurar a unidade de saúde mais próxima para garantir a continuidade do benefício
Rio das Ostras vai ganhar posto de vistoria de veículos em novembro
Anúncio foi feito durante edição do Detran Presente que atendeu mais de mil pessoas na cidade
Costa do Sol une forças para fortalecer turismo regional
Encontro em Maricá reúne secretários e define ações conjuntas para integrar cidades do litoral
Câmara de Araruama se prepara para julgamento das contas de ex-prefeita
Rejeição pode tornar Lívia de Chiquinho (PODE) inelegível por oito anos, assim como ocorreu com seu marido e ex-prefeito, Chiquinho da Educação (PODE)
Prefeito de Arraial do Cabo entrega van inclusiva para atender Casa do Autista
Ação faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e teve a presença também do vice-prefeito, secretários, marcando reforço às políticas públicas de inclusão
Ex-prefeito de Iguaba toma posse como consultor da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB-RJ
Vantoil Martins, atualmente secretário de Desenvolvimento Econômico do município iguabense, assumiu a função em solenidade no Rio, que contou com autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil e lideranças políticas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.