Unidades de saúde de Rio das Ostras recebem beneficiários para acompanhamento obrigatório do Bolsa Família - Foto: Divulgação

Unidades de saúde de Rio das Ostras recebem beneficiários para acompanhamento obrigatório do Bolsa FamíliaFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2025 18:46

Rio das Ostras - Famílias inscritas no Programa Bolsa Família em Rio das Ostras têm até o dia 30 de dezembro para realizar o acompanhamento de saúde obrigatório nas unidades do município. O procedimento é necessário para garantir a manutenção do benefício.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, devem comparecer às unidades responsáveis pelo acompanhamento as crianças de 0 a 7 anos, mulheres entre 14 e 44 anos e gestantes. No ato da visita, é preciso apresentar Cartão do SUS, Cartão do Bolsa Família, caderneta de vacinação das crianças e cartão de pré-natal das gestantes.

O acompanhamento faz parte das condicionalidades do Bolsa Família, que exigem das famílias o cumprimento de cuidados básicos de saúde e a garantia de que crianças e adolescentes estejam frequentando a escola. Durante o atendimento, é importante que o beneficiário informe sua participação no programa, facilitando a identificação e reduzindo o risco de suspensão do pagamento.

Em Rio das Ostras, o acompanhamento pode ser realizado nas Estratégias de Saúde da Família dos bairros Âncora, Cantagalo, Cidade Praiana, Mar do Norte, Rocha Leão, Cláudio Ribeiro, Nova Cidade, Operário, Recanto, Nilson Marins (Cidade Beira Mar) e Dona Edimeia (Nova Esperança). Além disso, a Clínica da Família Paulo Henrique Gussem, no Âncora, e as Unidades Básicas de Saúde Nova Esperança, Jardim Mariléa e Boca da Barra também estão habilitadas para receber os beneficiários.