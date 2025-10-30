Equipes da Enel e da Polícia Civil identificaram "gatos" de energia em comércios e residências de várias cidades, incluindo Rio das OstrasFoto: Ilustração
Rio das Ostras está entre as cidades com mais casos de furto de energia no Estado, aponta Enel
Distribuidora registra aumento de 17% nas ocorrências em 2025; mais de 100 pessoas foram presas em flagrante por ligações clandestinas
Rio das Ostras está entre as cidades com mais casos de furto de energia no Estado, aponta Enel
Distribuidora registra aumento de 17% nas ocorrências em 2025; mais de 100 pessoas foram presas em flagrante por ligações clandestinas
Prefeito de Búzios vai ao Guarujá para receber certificação internacional da Bandeira Azul
Alexandre Martins (REP), acompanhado da primeira-dama, Daniele Martins, participa da cerimônia nacional que reconhece quatro praias buzianas com o selo de qualidade ambiental pra temporada 2025/2026
Nico Rezende comanda noite de jazz e MPB em nova edição do Rio das Ostras Instrumental
Evento gratuito reúne o talento de Daniele Souza e o piano marcante de Nico Rezende neste sábado (1º), na Concha Acústica da Praça São Pedro
Renovação de matrículas em Rio das Ostras começa dia 4 de novembro
Período vai até 26 de novembro e garante a vaga dos alunos da rede municipal para o ano letivo de 2026
Espetáculo "Musicaos" transforma Halloween em noite de terror e rock no Teatro Joel Barcellos
Entre sangue falso, gargalhadas e canções ao vivo, o Coletivo Musicaos promete arrepiar o público de Rio das Ostras com o irreverente "Trinca-Ferro e seus Contos de Terror"
Dr Serginho (PL) intensifica agenda e viaja a Brasília na próxima semana
Prefeito de Cabo Frio fica dois dias na capital federal, em busca de emendas. Já nesta quinta (30), ele vai ministrar a primeira aula da Escola de Gestão Pública, no auditório da Prefeitura
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.