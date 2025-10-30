Equipes da Enel e da Polícia Civil identificaram "gatos" de energia em comércios e residências de várias cidades, incluindo Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 30/10/2025 13:54

Rio das Ostras - O furto de energia, conhecido popularmente como “gato”, segue crescendo e preocupa as autoridades. Entre as cidades com maior número de casos no Estado do Rio de Janeiro, Rio das Ostras aparece em destaque, ao lado de São Gonçalo, Niterói, Angra dos Reis e Paraty. O dado faz parte de um levantamento divulgado pela Enel Rio nesta quinta-feira (30), que aponta aumento de 17% nas ocorrências de janeiro a setembro deste ano em relação a 2024.

De acordo com a distribuidora, mais de 100 pessoas já foram presas em flagrante desde o início das operações, realizadas em parceria com a Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). As ações têm como objetivo identificar e punir irregularidades que causam prejuízos à rede elétrica, afetam a qualidade do fornecimento e colocam a vida da população em risco.

Mais de 60% das irregularidades foram encontradas em estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, supermercados e oficinas. A Enel informou ainda que as ligações clandestinas comprometem a segurança de quem as realiza e podem provocar curtos-circuitos e interrupções no fornecimento.

Além do risco, furtar energia é crime, com pena que pode chegar a oito anos de prisão, dependendo do tipo de instalação envolvida. A distribuidora calcula que, sem os furtos, a conta de luz dos consumidores poderia ser até 5% mais barata.

Atualmente, a Enel Distribuição Rio atende 66 municípios, cobrindo 73% do território fluminense e cerca de 3 milhões de clientes.