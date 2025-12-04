Equipe realiza plantio de mudas nativas ao longo da orla de Costazul - Foto: Divulgação

Equipe realiza plantio de mudas nativas ao longo da orla de CostazulFoto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 11:49

Rio das Ostras - Rio das Ostras avança em uma das ações ambientais mais importantes do litoral: a recuperação da vegetação de Costazul. A região, conhecida pela beleza natural e circulação intensa de moradores e turistas, passa por uma nova etapa de trabalho que busca devolver ao ambiente seu equilíbrio ecológico. Depois da limpeza, da retirada de espécies invasoras e da poda das plantas nativas, o plantio de novas mudas marca o início de um ciclo de regeneração.

O cuidado envolve planejamento e acompanhamento técnico, garantindo que cada muda seja colocada no local adequado para favorecer o crescimento saudável da vegetação. As equipes seguem manejando as espécies já existentes e monitoram trechos que sofreram maior desgaste, sempre respeitando as características naturais do ecossistema costeiro.

A recuperação da área continua nas próximas semanas com novas intervenções programadas conforme a necessidade de cada setor da orla. A previsão é de que toda a fase atual seja concluída até o fim deste mês, fortalecendo a proteção ambiental e reafirmando o compromisso da cidade com a preservação do seu patrimônio natural.