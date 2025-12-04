Público se reúne na Quadra Boca da Barra para celebrar a força do sambaFoto: Ilustração
Domingo de samba promete animar a Boca da Barra com festa, memória e muita batucada
Eleição do Rei Momo e show do grupo Raiz à Beira Mar movimentam homenagem ao Dia Nacional do Samba em Rio das Ostras
Temporal assusta moradores e Rio das Ostras intensifica ações para limpar a cidade
Equipes atuam em mutirão após ventos fortes e chuva intensa, liberando vias, podando árvores com risco e monitorando áreas afetadas
Regata Partiu Verão leva adrenalina e colorido de veleiros à Praia do Centro
Competição reúne cerca de 40 embarcações e recebe atletas de várias cidades, enquanto a Boca da Barra sedia festival de travessias no mesmo fim de semana
Domingo de samba promete animar a Boca da Barra com festa, memória e muita batucada
Eleição do Rei Momo e show do grupo Raiz à Beira Mar movimentam homenagem ao Dia Nacional do Samba em Rio das Ostras
Costazul passa por revitalização e ganha nova fase de plantio de espécies nativas
Ações ambientais reforçam o cuidado com a orla, restauram áreas degradadas e devolvem equilíbrio à vegetação costeira de Rio das Ostras
PM desmonta barricadas e devolve circulação a moradores de Rio das Ostras
Ação no bairro Âncora atendeu moradores que reclamavam da dificuldade de passagem e do medo gerado por bloqueios irregulares
Dr. Serginho defende exceção para fogos no Réveillon de Cabo Frio
Em entrevista, nesta quarta (3), prefeito diz que balsas no mar reduzem ruído, mas admite que é impossível controlar fogos particulares. "O PCD que quiser acompanhar a família terá tenda do autista, abafadores e todo cuidado"
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.