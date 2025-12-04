Público se reúne na Quadra Boca da Barra para celebrar a força do samba - Foto: Ilustração

Publicado 04/12/2025 11:49

Rio das Ostras - A cultura do samba ganha destaque em Rio das Ostras neste domingo, 7, quando a Quadra Boca da Barra se torna ponto de encontro para quem vive e respira o ritmo mais brasileiro de todos. A celebração em homenagem ao Dia Nacional do Samba promete um clima acolhedor, cheio de histórias, passos marcados no compasso e a energia alegre que só esse gênero musical é capaz de despertar.

A programação começa às 10h com a eleição do Rei Momo, momento sempre aguardado por quem acompanha o carnaval local. Na sequência, a partir das 13h, o público curte o show do grupo Raiz à Beira Mar e Convidados, que leva ao palco um repertório que mistura tradição, identidade e aquela saudade boa dos antigos sambistas que construíram a base da cultura popular.

Embora o Dia Nacional do Samba seja celebrado oficialmente em 2 de dezembro, a cidade escolheu o domingo para reunir famílias e amantes do ritmo em um ambiente leve, descontraído e aberto à participação de todos. O encontro é promovido pela Associação de Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras, com apoio da administração municipal e da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

A festa reforça o papel afetivo que o samba desempenha na vida dos moradores e convida quem passa pela região a se deixar embalar pela música que atravessa gerações e continua contando a história do povo brasileiro.