Árvores e galhos foram retirados das vias após o temporal que atingiu a cidade - Foto: Divulgação

Árvores e galhos foram retirados das vias após o temporal que atingiu a cidadeFoto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 11:50

Rio das Ostras - Rio das Ostras sentiu o impacto da tempestade que caiu na tarde de terça, 2 de dezembro, quando ventos fortes e chuva pesada deixaram moradores apreensivos e tomaram ruas e praças de surpresa. Assim que o tempo começou a firmar, equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca entraram em ação para reduzir os danos e proteger quem circulava pelas áreas mais atingidas.

Cinco frentes de trabalho foram colocadas nas ruas, divididas entre poda e manutenção. As primeiras intervenções aconteceram na Praça José Pereira Câmara, Rua Guaporé, Praia da Tartaruga, Bosque da Praia e Boca da Barra, locais onde a ventania derrubou galhos e espalhou resíduos. A resposta rápida ajudou a liberar vias, remover obstáculos e podar árvores que apresentavam risco imediato.

A madrugada foi marcada por um trabalho constante, com técnicos atuando na identificação de pontos críticos e garantindo que a circulação fosse retomada com segurança. Ao longo da manhã desta quarta-feira, 3, mais árvores que preocupavam moradores receberam poda preventiva, reduzindo a chance de acidentes.

As ações seguem nos próximos dias, com equipes avançando para outros bairros até que todo o município seja atendido. A Secretaria reforça que o monitoramento da vegetação urbana continua, assim como as medidas de prevenção que ajudam a evitar novos riscos em períodos de instabilidade climática.