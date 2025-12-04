Fiéis se reúnem na Praça José Pereira Câmara para celebrar Nossa Senhora da Conceição - Foto: Ilustração

Fiéis se reúnem na Praça José Pereira Câmara para celebrar Nossa Senhora da ConceiçãoFoto: Ilustração

Publicado 04/12/2025 11:50

Rio das Ostras - Rio das Ostras inicia dois dias de homenagens a Nossa Senhora da Conceição com uma programação que promete unir fé, tradição e música. As celebrações começam neste domingo, 7, na Praça José Pereira Câmara, no Centro, onde a comunidade se prepara para participar da missa campal marcada para 19h. Logo depois, o público acompanha o show do grupo Brass Oss, às 21h, seguido da apresentação de Lu Oliveira e Mr. Brazuca, às 22h, num clima de louvor e encontro entre famílias.

A segunda-feira, 8, Dia da Padroeira, amplia o sentimento coletivo com uma procissão que reúne moradores na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, na Extensão do Bosque, às 17h. O cortejo segue às 17h30 rumo ao Centro, onde acontece outra missa campal, às 19h. O encerramento da festa fica por conta de Jac e Banda Ternura, às 21h, levando ao palco um repertório que promete emocionar quem acompanha a programação todos os anos.

A tradicional Festa de Nossa Senhora da Conceição reúne fiéis de diferentes bairros e reforça a identidade cultural do município. O evento conta com apoio institucional de entes locais, mantendo viva uma celebração que atravessa gerações e marca o calendário religioso da cidade.