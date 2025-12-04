Veleiros coloridos tomam a orla durante a Regata Partiu Verão - Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 11:49

Rio das Ostras - Rio das Ostras transforma o próximo fim de semana em um grande palco de esporte náutico. A expectativa é de que cerca de 40 barcos cruzem a orla da Praia do Centro nos dias 6 e 7 de dezembro, durante a quarta edição da Regata de Vela Partiu Verão. O encontro reúne alunos da Escola de Vela do município e velejadores de cidades vizinhas, movimentando o mar logo às 8h, horário da largada.

A competição traz ao litoral o charme e a emoção das classes Optimist, Laser Standard, Laser Radial, Dingue, Hobie Cat 14, Hobie Cat 16 e Bico de Proa. Os participantes chegam de Macaé, Casimiro de Abreu, Cabo Frio, Iguaba Grande e Araruama, reforçando o espírito de integração que marca o evento.

A regata é organizada pela Escola de Vela de Rio das Ostras, parceria com a empresa Oceânica, e conta com apoio da School Boats. O encontro valoriza a formação de novos atletas e incentiva a prática esportiva no mar.

No mesmo fim de semana, a Boca da Barra recebe o vigésimo Festival de Travessias, iniciativa do Projeto Natação no Mar. A programação começa no sábado, 6, às 18h30, com apresentações culturais. No domingo, às 7h, participantes são recebidos para o aquecimento. A partir das 8h, começam as provas de 100, 400, 800 e 1600 metros, com apoio dos padrinhos dos atletas e participação da Canoa Havaiana FranK Waa.

O litoral da cidade, já conhecido pelas águas calmas e ambiente acolhedor, mostra mais uma vez sua afinidade com os esportes aquáticos. Os dois eventos reforçam o potencial de Rio das Ostras como sede de competições de alta performance e encontros esportivos que movimentam moradores e visitantes.