Base móvel da Polícia Militar instalada no ponto mais alto da comunidade do Âncora reforça a presença policial na regiãoFoto: Reprodução

Publicado 18/12/2025 10:49

Rio das Ostras - O 32º Batalhão de Polícia Militar passou a ocupar de forma permanente a comunidade do Âncora, em Rio das Ostras, a partir desta quarta-feira (17). A chegada da base móvel marca uma mudança na rotina da localidade, com reforço visível do policiamento e expectativa de mais tranquilidade para moradores e comerciantes.

A estrutura foi instalada próxima à escadaria, no ponto mais alto da comunidade, área considerada estratégica para o monitoramento da região. Segundo a Polícia Militar, a ação busca enfraquecer a atuação do tráfico de drogas, reduzir índices de criminalidade e ampliar a sensação de segurança para quem vive ou circula pelo bairro.

Em nota, o batalhão informou que a presença permanente permite respostas mais rápidas às ocorrências e aproxima a corporação do dia a dia da população. A medida também integra um conjunto de ações voltadas ao controle territorial e à prevenção de crimes.

A Polícia Militar reforçou ainda que a colaboração dos moradores é essencial para o sucesso da ocupação. Informações sobre atividades criminosas, armas escondidas, pontos de venda de drogas ou foragidos da Justiça podem ser repassadas de forma anônima e sigilosa, sem qualquer risco à identidade do denunciante.

A expectativa da corporação é de que a atuação contínua contribua para devolver à comunidade do Âncora um ambiente mais seguro, com presença constante do Estado e fortalecimento da confiança entre polícia e população.