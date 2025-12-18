Base móvel da Polícia Militar instalada no ponto mais alto da comunidade do Âncora reforça a presença policial na regiãoFoto: Reprodução
Polícia Militar assume presença fixa no Âncora e muda rotina da comunidade
Base móvel instalada em ponto estratégico amplia segurança e busca enfraquecer o tráfico em Rio das Ostras
Marcelo Magno anuncia novo edital de concurso em Arraial do Cabo
Certame abrange níveis médio e superior em diferentes secretarias. Inscrições começam em janeiro e provas acontecem em março
Fabinho Costa entrega Posto Integrado de Segurança Pública na Vila Nova, em Iguaba Grande
Unidade moderna fortalece prevenção, patrulhamento e resposta às ocorrências no município
Asfalto novo muda cenário da Rodovia do Contorno em Rio das Ostras
Obra melhora tráfego, reforça segurança e entrega ciclovia ao longo de toda a via
Abordagem certeira corta venda de drogas e termina com prisão em Rio das Ostras
Ação do GAT surpreende suspeito na Cidade Praiana e apreende cocaína, maconha e dinheiro
Fábio do Pastel adere ao Conderlagos e reforça integração regional
Prefeito também comenta sobre o Selo Diamante, recém-conquistado, e destaca que São Pedro da Aldeia lidera ranking de transparência no Estado: "A gente não brinca de trabalhar", disse
Cidades da Costa do Sol decretam ponto facultativo nesta quarta (17) por causa de campeonatos de futebol
Medida vale a partir do meio-dia em Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras; Maricá, na região metropolitana, adota ponto facultativo o dia inteiro, com manutenção dos serviços essenciais
