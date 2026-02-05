Público aproveita shows e atividades do Sesc Verão na orla de Costazul - Foto: Reprodução

Publicado 05/02/2026 11:51

Rio das Ostras - O Sesc Verão transforma Rio das Ostras em um grande ponto de encontro entre música, esporte e lazer no último fim de semana do evento, a partir desta sexta-feira, dia 6. A cidade recebe uma maratona de atrações gratuitas que ocupam a área do antigo camping de Costazul e a Praia de Costazul, com programação pensada para moradores, turistas e famílias inteiras.

Os shows noturnos no antigo camping prometem casa cheia. Thaís Macedo abre a agenda musical na sexta-feira, às 22h. No sábado, também às 22h, o palco recebe Jorge Vercillo, em uma apresentação marcada por sucessos que atravessam gerações. O encerramento fica por conta de Paulinho Mocidade, no domingo, às 21h, acompanhado da Bateria Show da Mocidade Independente de Padre Miguel, levando o clima do samba para a beira-mar.

Antes das atrações principais, artistas locais sobem ao palco, reforçando a proposta do evento de valorizar a cena cultural da região e abrir espaço para novos talentos.

Durante o dia, a Praia de Costazul vira cenário de atividades ao ar livre. No sábado, ao meio-dia, Thati Dias comanda o som. No domingo, às 14h, Rodrigo Pontes anima o público entre uma atividade esportiva e outra. O esporte também ganha destaque com a oficina de beach soccer, no sábado, a partir das 10h, conduzida por Benjamin, campeão da modalidade. Já no domingo, às 15h, o tradicional Jogo das Estrelas reúne ex-jogadores de futebol em um clima de confraternização.

A programação inclui ainda intervenções culturais, jogos, brincadeiras, ações de saúde, atividades de assistência social e iniciativas de educação ambiental, criando uma experiência completa para quem escolhe curtir o verão na cidade. Entre os destaques estão as apresentações circenses no sábado à tarde, o Ponto Literário com mediação de leitura e o Verão de Cuidados, ação educativa voltada ao autocuidado na estação mais quente do ano.

O Sesc Verão em Rio das Ostras é realizado pelo Sesc RJ, com apoio institucional local e do comércio regional, consolidando-se como um dos principais eventos da temporada no litoral fluminense.