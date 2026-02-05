Novos conselheiros tomam posse durante cerimônia no auditório da Secretaria de Assistência Social - Foto: Divulgação

Novos conselheiros tomam posse durante cerimônia no auditório da Secretaria de Assistência SocialFoto: Divulgação

Publicado 05/02/2026 11:51

Rio das Ostras - Rio das Ostras amplia o compromisso com a inclusão ao empossar, na quarta-feira, dia 4, os novos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A nova composição do COMDEF passa a atuar no biênio 2026 2027, com a missão de representar demandas, acompanhar políticas públicas e fortalecer direitos em diferentes áreas do município.

A cerimônia ocorreu no auditório da Secretaria de Assistência Social, no bairro Jardim Campomar, reunindo representantes do poder público e da sociedade civil. O momento simbolizou mais do que a formalização dos nomes: marcou o início de um trabalho coletivo voltado à escuta, ao diálogo e à defesa da cidadania das pessoas com deficiência.

De caráter permanente, o Conselho funciona como espaço de proposição, deliberação e fiscalização. Com formação paritária, o colegiado atua para garantir o acesso às políticas públicas previstas na legislação, promovendo dignidade, autonomia e inclusão social. O trabalho do COMDEF envolve temas como saúde, educação, mobilidade, cultura, esporte e assistência social, sempre com foco na equidade e no respeito às diferenças.

A nova formação reúne representantes de diversas secretarias municipais, além de integrantes de segmentos que representam pessoas com deficiência auditiva, visual, física, intelectual, múltipla deficiência e do espectro do autismo. Também fazem parte profissionais da área e entidades com atuação reconhecida, ampliando o olhar técnico e social sobre os desafios enfrentados no dia a dia.

Ao longo do mandato, o Conselho deve acompanhar ações do Município, propor melhorias e atuar como ponte entre a população e a gestão pública, contribuindo para uma cidade mais acessível e humana.