Equipes realizam fiscalização em imóveis da Enseada para coibir despejo irregular de esgotoFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 13:30

Rio das Ostras - Moradores da Enseada viram a rotina mudar na terça-feira, dia 3, com uma ação direta de fiscalização ambiental voltada ao combate às ligações clandestinas de esgoto. A iniciativa atingiu residências das ruas Félix Pacheco e Ninah Silveira, onde foram identificados despejos irregulares que comprometem rios, canais e áreas costeiras da cidade.

As autuações foram aplicadas após a constatação das irregularidades, e os proprietários receberam prazo para corrigir os problemas. A medida busca interromper práticas que afetam a balneabilidade das praias, aumentam riscos à saúde pública e contribuem para alagamentos em períodos de chuva intensa.

O trabalho faz parte de um esforço contínuo de preservação ambiental em Rio das Ostras. Levantamento recente aponta que apenas no mês de janeiro mais de 80 irregularidades foram notificadas e autuadas em diferentes localidades do município, resultado de vistorias técnicas e denúncias da própria população.

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Maycon Prata, destacou que a fiscalização vai além da punição. Segundo ele, a proposta é orientar os moradores, reduzir impactos das chuvas e melhorar o escoamento das águas pluviais, além de proteger os corpos hídricos. Para o gestor, a participação da população, por meio de denúncias, fortalece o trabalho e amplia os resultados das ações.