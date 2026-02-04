Equipes realizam fiscalização em imóveis da Enseada para coibir despejo irregular de esgotoFoto: Divulgação
Fiscalização aperta o cerco contra esgoto irregular na Enseada
Ações ambientais autuam moradores, protegem praias e reforçam cuidados com a saúde pública
Carnaval de Rio das Ostras aposta em cuidado, respeito e proteção social
Ações integradas reforçam defesa das crianças e enfrentamento à violência contra a mulher durante a folia
Rio das Ostras mantém vacinação em seis unidades após falhas de energia
Atendimento segue até 6 de fevereiro em locais específicos enquanto sistema elétrico passa por ajustes técnicos
CarnaJazz transforma Lagoa de Iriry em palco de Carnaval com identidade musical
Rio das Ostras aposta na mistura de jazz, blues, samba e ritmos populares para quatro dias de festa, música e inclusão
Saúde de Rio das Ostras avança com articulação para nova unidade do Rio Imagem
Encontro em Brasília reforça reabertura de hospital que vai ampliar exames e reduzir filas na Região dos Lagos
Plano Diretor de Rio das Ostras entra na reta final de escuta popular
Moradores têm até 15 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval, para enviar sugestões sobre o futuro urbano da cidade
