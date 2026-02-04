Reunião em Brasília discutiu a ampliação da rede de exames de imagem para atender moradores da Região dos Lagos - Foto: Reprodução

Reunião em Brasília discutiu a ampliação da rede de exames de imagem para atender moradores da Região dos LagosFoto: Reprodução

Publicado 04/02/2026 13:29

Rio das Ostras - A saúde pública de Rio das Ostras entrou em pauta nacional nesta semana a partir de uma articulação direta para ampliar o acesso da população a exames e diagnósticos. Em agenda oficial em Brasília, o prefeito Carlos Augusto se reuniu com o deputado federal Dr. Luizinho para tratar de soluções concretas voltadas ao fortalecimento da rede regional de atendimento.

Entre os temas discutidos, a reabertura do antigo Hospital Gélio Alves de Farias, localizado em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, foi apontada como prioridade. O espaço passa por uma transformação e vai abrigar uma nova unidade do Rio Imagem, que promete se tornar referência em exames na Região dos Lagos.

As obras, executadas pelo Governo do Estado, seguem em ritmo acelerado. A estrutura física já foi totalmente reformada e recebeu equipamentos modernos, o que garante capacidade técnica para ampliar o atendimento e oferecer serviços de maior complexidade. A proposta é reduzir deslocamentos de pacientes e agilizar diagnósticos, especialmente em casos que exigem exames especializados.

A futura unidade contará com ressonância magnética, tomografia computadorizada, densitometria óssea, mamografia, ecodoppler, ultrassonografia e um laboratório equipado, ampliando a cobertura assistencial para milhares de moradores da região.

Durante o encontro, o deputado Dr. Luizinho destacou o avanço das obras e reafirmou o compromisso com a conclusão do projeto. Segundo ele, o Rio Imagem Região dos Lagos está próximo de ser entregue e representa mais um passo importante para melhorar o atendimento em saúde e garantir mais dignidade à população.