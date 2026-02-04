Reunião em Brasília discutiu a ampliação da rede de exames de imagem para atender moradores da Região dos LagosFoto: Reprodução
Saúde de Rio das Ostras avança com articulação para nova unidade do Rio Imagem
Encontro em Brasília reforça reabertura de hospital que vai ampliar exames e reduzir filas na Região dos Lagos
Plano Diretor de Rio das Ostras entra na reta final de escuta popular
Moradores têm até 15 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval, para enviar sugestões sobre o futuro urbano da cidade
Prefeita Daniela Soares anuncia transporte gratuito no aniversário de Araruama
Record Sunset Rio marcam os 167 anos do município sem custos para a Prefeitura
Câmara de Cabo Frio aprova criação da Medalha Aline Rabelo Rangel Azevedo
Todos os 17 vereadores votaram a favor. Presente na sessão, o prefeito Dr. Serginho se emocionou ao falar sobre a homenagem
Prefeito testa IA e promete agilizar reclamações da população em Cabo Frio
Durante corrida matinal, Dr. Serginho usou óculos com inteligência artificial para apontar problemas urbanos; em poucas horas, demandas já haviam sido atendidas
Prefeitos da Região dos Lagos articulam desvinculação dos royalties no TCE-RJ
Membros do Conderlagos se reuniram nesta segunda-feira (2) para defender a flexibilização parcial dos royalties do petróleo, hoje vinculados por lei e com aplicação obrigatória em áreas específicas
