Consulta pública do Plano Diretor abre espaço para moradores opinarem sobre o crescimento de Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy
Plano Diretor de Rio das Ostras entra na reta final de escuta popular
Moradores têm até 15 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval, para enviar sugestões sobre o futuro urbano da cidade
Prefeita Daniela Soares anuncia transporte gratuito no aniversário de Araruama
Record Sunset Rio marcam os 167 anos do município sem custos para a Prefeitura
Câmara de Cabo Frio aprova criação da Medalha Aline Rabelo Rangel Azevedo
Todos os 17 vereadores votaram a favor. Presente na sessão, o prefeito Dr. Serginho se emocionou ao falar sobre a homenagem
Prefeito testa IA e promete agilizar reclamações da população em Cabo Frio
Durante corrida matinal, Dr. Serginho usou óculos com inteligência artificial para apontar problemas urbanos; em poucas horas, demandas já haviam sido atendidas
Prefeitos da Região dos Lagos articulam desvinculação dos royalties no TCE-RJ
Membros do Conderlagos se reuniram nesta segunda-feira (2) para defender a flexibilização parcial dos royalties do petróleo, hoje vinculados por lei e com aplicação obrigatória em áreas específicas
Escolas prontas e clima de recomeço marcam a volta às aulas em Rio das Ostras
Rede municipal retoma atividades nesta quarta com unidades revitalizadas e foco no acolhimento dos alunos
