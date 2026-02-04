Unidades de saúde seguem vacinando em horários definidos após interrupções no fornecimento de energia - Foto: Divulgação

Unidades de saúde seguem vacinando em horários definidos após interrupções no fornecimento de energiaFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 13:30

Rio das Ostras - Moradores de Rio das Ostras que precisam atualizar a caderneta de vacinação devem ficar atentos aos locais e horários de atendimento nos próximos dias. Problemas técnicos provocados por interrupções no fornecimento de energia afetaram o funcionamento das salas de vacina, limitando o serviço a seis unidades de saúde até sexta-feira, 6 de fevereiro.



A medida é temporária e busca garantir segurança no armazenamento dos imunizantes e qualidade no atendimento à população. A expectativa é que, após a normalização do sistema elétrico, todas as salas de vacinação voltem a operar normalmente.



Mesmo com o atendimento reduzido, a orientação é para que pais, responsáveis e adultos não deixem de procurar uma das unidades em funcionamento. A vacinação continua sendo uma das principais formas de prevenção contra doenças e de proteção coletiva, especialmente para crianças, idosos e pessoas com comorbidades.



A recomendação é levar documento de identificação e a caderneta de vacinação. A normalização completa do serviço será informada assim que os problemas técnicos forem resolvidos.





Confira as unidades que seguem com atendimento:

A Unidade de Saúde da Família de Nova Cidade funciona de quarta a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

A Unidade de Saúde da Família do Recanto atende nos mesmos dias e horários, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

A Unidade de Saúde da Família de Cidade Praiana abre de quarta a sexta-feira, das 8h30 às 11h30.

A Clínica da Família realiza vacinação de quarta a sexta-feira, das 9h30 às 15h.

A Unidade de Saúde da Família de Rocha Leão funciona exclusivamente na quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A Unidade de Saúde da Família de Cantagalo atende de quarta a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.