Campanha leva orientação, acolhimento e informação aos principais pontos do Carnaval em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 13:30

Rio das Ostras - A proteção das crianças, o cuidado com adolescentes e o respeito às mulheres entram no ritmo do Carnaval em Rio das Ostras com uma série de ações voltadas à conscientização e à prevenção de violências. Durante a Folia de Momo, o município coloca nas ruas uma mobilização social que une informação, acolhimento e orientação para garantir uma festa mais segura para todos.

As atividades fazem parte da Campanha Nacional de Carnaval Pule, Brinque e Cuide, que chama a atenção da população para a responsabilidade coletiva na defesa dos direitos da infância e da adolescência. O foco está no combate ao trabalho infantil e à violência sexual, problemas que tendem a se intensificar em períodos de grandes eventos.

Em Rio das Ostras, a campanha acontece entre os dias 9 e 17 de fevereiro. A pré-campanha será realizada de 9 a 12 no Shopping Plaza Rio das Ostras. Já nos dias 14, 15, 16 e 17, as equipes estarão nos principais polos do Carnaval, como a Lagoa de Iriry e o Centro, dialogando diretamente com moradores e foliões.

As ações envolvem diferentes áreas do poder público e instituições de apoio, como Educação, Saúde, Esporte e Lazer, Segurança Pública, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente e a Fundação Rio das Ostras de Cultura. A proposta é unir forças para ampliar o alcance das orientações e garantir respostas rápidas em situações de risco.

Segundo a subsecretária de Assistência Social, Clécia Andrade, o trabalho será integrado e próximo da população. As equipes também levarão campanhas de saúde, prevenção à dengue e orientações sobre serviços públicos. A Fundação para a Infância e Adolescência atuará com a distribuição de pulseiras de identificação para crianças, reforçando o cuidado de pais e responsáveis em locais de grande circulação.

O enfrentamento ao assédio e à importunação sexual também ganha destaque com a campanha Não é Não, que contará com a atuação da Patrulha Maria da Penha. Materiais informativos, adesivos e leques reforçam a mensagem de respeito às mulheres e ao direito de dizer não.

Durante o período, haverá ainda fiscalização em estabelecimentos comerciais para coibir o trabalho infantil. Os materiais distribuídos trarão QR Codes com canais oficiais de denúncia, facilitando o acesso da população aos serviços de proteção.

A programação inclui também o Baile de Carnaval dos Idosos, marcado para o dia 13 de fevereiro, das 9h às 12h, no Iate Clube. A iniciativa integra o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e busca promover lazer, integração social e bem-estar para a população idosa.