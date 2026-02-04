Lagoa de Iriry recebe o CarnaJazz, que une Carnaval e identidade musical de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Lagoa de Iriry recebe o CarnaJazz, que une Carnaval e identidade musical de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 13:30

Rio das Ostras - Rio das Ostras reafirma sua vocação cultural e musical ao levar para o Carnaval um evento que já virou marca da cidade. Reconhecida como Capital Estadual do Jazz e Blues, a cidade promove, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, a quarta edição do CarnaJazz, na Lagoa de Iriry, unindo a energia da maior festa popular do mundo à sofisticação dos ritmos instrumentais e à alegria do samba.

A programação noturna começa sempre às 18h, com duas atrações por dia. No sábado, dia 14, a Orquestra Sambaqui abre o evento resgatando o clima dos carnavais antigos, seguida pelo BatukMarley, que mistura batucada brasileira e reggae jamaicano. No domingo, dia 15, o Bloco do Sargento Pimenta leva versões carnavalescas dos Beatles ao palco, antes do show dos Afroribeirinhos, que exploram percussão e sonoridades afro-brasileiras.

A segunda-feira, dia 16, traz o repertório popular da Farofa do Luan e a energia contagiante da Orquestra Voadora, referência do carnaval de rua do Rio. O encerramento acontece na terça-feira, dia 17, com a Gafieira da Elza, acompanhada por Claudia Falcão, e o show da Zé Bigode Orquestra, que mistura samba, jazz e groove para fechar a festa em clima de celebração.

O CarnaJazz também valoriza o caráter familiar do Carnaval. As matinês acontecem de sábado a terça-feira, das 15h às 18h, com atenção especial à inclusão. Entre 15h e 16h, o volume do som será reduzido para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Nesse horário, a presença de animais de estimação fantasiados também será permitida. As bandas Baleias Voadoras, Mr Brazuca e Folia do Spitz animam os bailinhos, enquanto a Trupe Carnavalesca Pérola de Rio das Ostras garante recreação e pintura artística para as crianças.

Além do CarnaJazz, os tradicionais blocos de rua completam a programação do Carnaval no Centro e em Costazul, reforçando a diversidade e o espírito democrático da festa. A agenda completa está disponível nos canais oficiais do município.