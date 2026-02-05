Artistas e produtores culturais podem se credenciar para atuar em eventos oficiais da cidade - Foto: Ilustração

Artistas e produtores culturais podem se credenciar para atuar em eventos oficiais da cidadeFoto: Ilustração

Publicado 05/02/2026 11:51

Rio das Ostras - O setor cultural de Rio das Ostras ganha novo fôlego com a abertura do terceiro lote de credenciamento voltado a artistas, produtores e profissionais da área. A iniciativa permite que trabalhadores da cultura sejam contratados para eventos públicos promovidos ou apoiados no município, ampliando oportunidades e valorizando talentos locais. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 30 de junho, exclusivamente pelo Portal da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

O credenciamento funciona como ferramenta essencial para a organização do calendário cultural da cidade. Com validade de 24 meses, o cadastro pode ser prorrogado e segue as regras da Lei Federal 14.133, que reconhece a singularidade do trabalho artístico. Ao final do processo, a classificação ocorre por sorteio, formando um ranking utilizado nas convocações conforme o perfil de cada evento.

Para participar, é necessário comprovar residência ou atuação profissional em Rio das Ostras há pelo menos um ano. O chamamento contempla uma ampla diversidade de linguagens, incluindo músicos, atores, contadores de histórias, grafiteiros, intérpretes de Libras e profissionais individuais, além de grupos de teatro, dança e música.

Cada interessado pode se inscrever em mais de uma categoria, desde que comprove experiência mínima de um ano em cada área escolhida. O edital completo, assim como os valores de cachês definidos por modalidade, está disponível no portal oficial da Fundação.

Após o encerramento deste período, um quarto lote já está previsto para começar em 1º de julho. Dúvidas podem ser esclarecidas por e-mail ou presencialmente na sede da Fundação, no Centro da cidade.